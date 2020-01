Advocaat: 'Komst Boženík naar Feyenoord ziet er positief uit'

Dick Advocaat liet voorafgaand aan Heracles - Feyenoord weten dat de club nog niet rond is met spits Róbert Boženík. ''Het is nog spelende, maar het ziet er positief uit'', zegt de trainer van Feyenoord.

Advocaat vult aan: ''Maar er is nog niets getekend. Ik weet dus niet wanneer hij komt en wanneer hij traint. Of hij nu in Rotterdam is? Dat denk ik niet.''

In de competitie is Feyenoord al maanden ongeslagen. Ondanks de goede resultaten ging het afgelopen dinsdag in de KNVB Beker tegen Fortuna Sittard moeizaam. ''In dit soort wedstrijden gaat het puur om resultaat. We kunnen het wel hebben over datniet zo goed spelen, maar dat heeft, behalve misschien Ajax, iedereen. Het is niet zo dat we een makkie hebben bij Fortuna. Zeker niet in uitwedstrijden.''

Bekijk hierboven de volledige persconferentie met Feyenoord-trainer Dick Advocaat.