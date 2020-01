Fraser: 'Smeets zit er dicht tegenaan'

Sparta wil geen onverantwoorde risico's nemen met de belangrijke middenvelder. In de komende zes wedstrijden speelt Sparta vooral tegen ploegen die onder hen staan.

Lastig Fortuna

Fortuna Sittard is een van die ploegen. Fraser bekeek hun thuiswedstrijd tegen Vitesse, maar liet het bekerduel van dinsdag tegen Feyenoord aan zich voorbij gaan.

"Het is niet leuk kijken naar zo'n mistwedstrijd. En dat het ook geen leuke wedstrijd was, geeft meteen aan dat Fortuna een heel vervelend te bespelen tegenstander is. Zij moeten en wíllen. Dat kan een ander soort druk geven."