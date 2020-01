Vriends: 'Titanic omarmen we allemaal'

Voor de strafschoppenserie tussen Go Ahead Eagles en IJsselmeervogels ging Sparta-verdediger Bart Vriends goed zitten. Het andere bekervoetbal liet hij aan zich voorbij gaan. Vriends is een groot filmliefhebber en was al twee avonden bij het IFFR.

Woensdagavond bezocht Vriends de openingsfilm Mosquito. "Geen aanrader. Traag. Duurt te lang ook." Een dag later keek hij naar Lighthouse. "Iets beter."

Into the Wild

Van Vriends is bekend dat hij houdt van muziek en literatuur. En sinds twee jaar heeft hij ook de bioscoop ontdekt. Van kaskrakers tot filmhuis-films. "Iedere week ga ik wel naar de bioscoop", licht hij toe in gesprek met Rijnmond-verslaggever Frank Stout. "Ik vind het leuk om mij te laten vervoeren door mooie verhalen. Into the Wild is mijn favoriete film. Die van jou? Titanic? Ja, ik vrees dat we die allemaal wel een beetje omarmen."

Blij met arbitrage en VAR

Vriends plaatste deze week een foto van zichzelf op Instagram uit de wedstrijd Ajax-Sparta. 'Deze verongelijkte blik naar de scheidsrechter heeft nog nooit echt iets opgeleverd', was zijn onderschrift. Vriends kreeg in zijn carrière nog maar 27 gele kaarten. Relatief weinig voor een centrale verdediger van 28 jaar.

"In mijn eerste periode bij Go Ahead Eagles pakte ik vijf gele kaarten en dachten zij dat ze een slager in huis hadden gehaald. En ja, ik had bij PEC Zwolle een flinke rode kaart kunnen krijgen, maar ik ben een stuk rustiger en misschien ook wel iets saaier geworden", lacht hij.

"Ik doe zelf ook genoeg dingen fout, maar ik kan mij best voorstellen dat er af en toe iets aan de aandacht van de arbitrage ontsnapt. Ga er zelf maar eens staan. De VAR? Een goede ontwikkeling. Zelfs die discussie over de 'milimeter-technologie'. Het heeft het spel eerlijker gemaakt. Je moet ergens een grens trekken en als die grens bij nul milimeter ligt, moeten wij ons daar maar op aanpassen."