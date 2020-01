Oorlogsverhalen maken veel indruk op kinderen Mijnsheerenland

Aloys Bijl uit Mijnsheerenland diende als militair in 1979 in Libanon. Hij was toen nog maar achttien jaar. Vandaag vertelde hij over zijn ervaringen op basisschool De Molenwiek, in zijn eigen dorp. Bijl geeft in het kader van ’75 jaar vrijheid’ gastlessen onder de noemer ‘Veteraan in de klas’.