Mysterieus kogelgat in raam tram Schiedam

Een ruit van een tram lijkt vrijdagmiddag van binnenuit met een vuurwapen te zijn kapotgeschoten. Een passagier merkte het gat op en liep naar de trambestuurder. Toen is de politie ingeschakeld.

Agenten hebben vastgesteld dat het gat van binnenuit is ontstaan. Opvallend genoeg lijkt niemand iets te hebben gemerkt. De politie kijkt beelden terug.

Aan de Rotterdamsedijk in Schiedam zijn alle passagiers uit de tram gehaald. Bij navraag aan de trambestuurder, bleek dat hij het gat aan het begin van zijn dienst nog niet had gezien. Daarom denkt de politie dat daarna pas is geschoten.