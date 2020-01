Ali Boussaboun in FC Rijnmond: 'Ayoub heeft te weinig kansen gehad bij Feyenoord'

Yassin Ayoub vertrok afgelopen week definitief bij Feyenoord, na een teleurstellend dienstverband in de Kuip. Ali Boussaboun nam het in FC Rijnmond op voor de middenvelder. ''Ik vind niet dat hij veel kansen heeft gehad om zijn kwaliteiten te tonen.''

"De huur van Jordy Clasie vorig seizoen vond ik bijvoorbeeld een heel rare zet van Feyenoord, als je Ayoub hebt voor die positie", vervolgt Boussaboun. "Ik weet nog dat Ayoub bij FC Utrecht speelde en ik verwachtte dat hij perfect bij Feyenoord zou passen qua speelstijl. Voor mij was het echt een match made in heaven, ik zag hem wel publiekslieveling worden in de Kuip."

