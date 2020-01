Justitie eist ook celstraffen tegen vrouwen en dochters van topcriminelen

De vrouwen en dochters van twee topcriminelen uit de regio Rotterdam moeten als het aan justitie ligt maandenlang de cel in.

De vrouwen van 24, 30, 32, 41 en 50 jaar uit Barendrecht, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel stonden donderdag en vrijdag terecht bij de rechtbank Rotterdam omdat zij volgens het OM met maandelijkse financiële toelagen, kostbare horloges en auto’s jarenlang hebben geprofiteerd van de misdaad.

Tegen de twee hoofdverdachten in het megadrugsproces zijn vorige week gevangenisstraffen van elf en twaalf jaar geëist.

De drie dochters en ex-partner van een van hen kregen jarenlang maandelijks geldbedragen van duizend euro en meer. Auto’s werden aangeschaft en vermoedelijk contant betaald met duizenden euro’s misdaadgeld in biljetten van 500 euro. Ook werden Rolex-horloges betaald met contante geldbedragen van meer dan 10.000 euro.

Keuken

Een van de dochters zou ook met crimineel geld de aanbetaling van een woning hebben gedaan. Haar zus zou ook een keuken met het contante drugsgeld hebben aangeschaft.

De ex-partner van de andere hoofdverdachte stond terecht omdat op twee bankrekeningen enkele tienduizenden euro’s aan contant geld is gestort. Bij de doorzoeking van haar woning zijn allerlei bonnetjes aangetroffen van contante aankopen voor een totaalbedrag van meer dan 33.000 euro.

In een nachtkastje in een slaapkamer lagen tien biljetten van 500 euro. Op andere plekken in de woning werd zo’n 10.000 euro contant geld gevonden.