Hogesteger schiet FC Dordrecht in blessuretijd naar broodnodige zege

In een duel zonder al te veel hoogstandjes heeft FC Dordrecht eindelijk weer eens drie punten gepakt aan de Krommedijk. Nadat in de tweede helft al drie keer de lat werd geraakt, kroonde invaller Quincy Hogesteger zich in blessuretijd tot matchwinner tegen FC Eindhoven: 1-0.

De eerste helft tussen Dordrecht en Eindhoven was bijzonder pover. Vooral de uitploeg kwam totaal niet in het spelbeeld voor, waarbij Dordt ook weinig echte kansen wist te noteren. De tweede helft bood meer vermaak.

De thuisploeg meldde zich steeds vaker voor het doel van Eindhoven-doelman Swinkels, maar het ontbrak telkens aan de goede eindpass of afronding. Ook de bezoekers toonden zich nog een paar keer dichtbij, maar konden daarbij niet tippen aan Dordrecht. De Schapekoppen raakten via Achraf El Bouchataoui en Dwayne Green al twee keer de lat, voordat Jordy Wehrmann dat in blessuretijd deed. Gelukkig voor Dordrecht was Hogesteger dit keer attent in de rebound en werkte hij de 1-0 en daarmee derde seizoenszege binnen.

Bekijk boven dit bericht de interviews met matchwinner Quincy Hogesteger en FC Dordrecht-trainer Claudio Braga. Luister daarnaast de winnende goal van Hogesteger terug, met het commentaar van Sander Verrips.