Ontwerpwedstrijd voor 100 meter lange Daniel den Hoed-loopbrug

De gemeente Rotterdam wil een honderd meter lange loopbrug aanleggen, vanuit Coolhaven in Rotterdam-West over de 's Gravendijkwal naar het Erasmus Medisch Centrum. Er is nog geen ontwerp, de gemeente Rotterdam is daarvoor een wedstrijd gestart. De naam is al wel bekend: Daniel den Hoedbrug.

Tussen Coolhaven en het Erasmus MC wordt nu het woongebied Little C gebouwd. Er komt ook een park van twaalfduizend vierkante meter, het Coolhavenpark. De Daniel den Hoedbrug moet eind 2023 klaar zijn en loopt dan vanaf Little C naar het ziekenhuis.

In Little C is ook plek voor het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed. "De familie moet letterlijk op zwaaiafstand van elkaar kunnen zijn en daarom verhuizen wij mee richting de hoofdvestiging", legde directeur Rachel Maréchal in 2017 uit.

Eenvoudig in vorm

Architecten met ervaring en een idee voor de brug kunnen zich tot 7 februari aanmelden door het meeste passende referentieproject op te sturen. Uit alle inzendingen kiest de gemeente drie architecten die kans maken het definitieve ontwerp te mogen maken. Die drie horen dat begin maart. De uiteindelijke winnaar van de ontwerpwedstrijd krijgt 65 duizend euro.

De brug moet 'eenvoudig in vorm' zijn en toegankelijk voor minder validen, onder meer door liften aan beide kanten van de brug.

Daniel den Hoed, de naamgever van de toekomstige loopbrug, was een Rotterdamse arts. Hij stond aan de wieg van radiotherapie of bestraling, een methode voor de bestrijding van kanker.