Zedenverdachte wil zelf tbs en gaat door het lint

De rechtszaak tegen een Rotterdamse zedenverdachte heeft opnieuw een onverwachte wending gekregen. Had de man eerder al zelf om tbs gevraagd, nu ging hij vrijdag plotseling door het lint. Scheldend verliet hij de rechtszaal.

De 29-jarige verdachte had alles bekend: het downloaden en verspreiden van kinderporno en de webcamseks met een 14-jarig jongetje in Canada. "Hij heeft meer bekend dan de politie met hem wilde bespreken", zei de officier van justitie. "Het is zeldzaam dat een verdachte zo alles op tafel legt."

De man had bij een eerdere zitting gezegd dat hij al heel lang weet dat hij een pedofiel is. Hij wilde zelf tbs en herhaalde dat vrijdag nog eens. "Ik wil gewoon behandeld worden. Ten koste van alles."

Dus legde het OM een heel pakket maatregelen op tafel: libidoremmende middelen, geen alcohol en drugs (die de lustgevoelens kunnen versterken), controle van zijn computer (om te zien of hij niet alsnog kinderporno verzamelt) en behandeling in een kliniek.

Manipulatie

De Rotterdammer knikte instemmend. "Ik wil er alles aan doen om goed terug te keren". En toen ging het toch mis. De officier van justitie memoreerde eerdere behandelingen, die niet waren gelukt. "Meneer kan manipulatief zijn." De verdachte reageerde boos en ging onderuit gezakt op zijn stoel zitten.

Hij werd nog bozer toen de periode na de kliniek werd besproken. De reclassering heeft begeleid wonen geadviseerd. Zelf wil hij terug naar zijn moeder. "Zij is de beste therapeut. Zonder haar had ik hier al niet meer gezeten en was ik onder de trein gesprongen."

De verdachte wilde eigenlijk niets meer horen, of zeggen tijdens het laatste woord dat hij kreeg. "Het interesseert me allemaal geen kanker meer!" Pogingen van de rechter, zijn advocaat en moeder in de zaal om hem kalm te krijgen, mislukten.

Advocaat Jaap Spigt: "Het is natuurlijk schokkend wat er gebeurt, maar het is ook wel goed. Het laat zien dat hij ineens kan doorslaan. Dan kan men daarop inspelen als hij straks in de kliniek zit."

Justitie wil dat hij acht maanden cel krijgt (de periode dat hij al vast zit) en tbs met voorwaarden. Dat laatste is een lichtere variant van tbs met dwangverpleging. Mocht de veroordeelde zich niet aan de voorwaarden houden, dan kan het alsnog worden omgezet in tbs met dwangverpleging.

De rechter in Rotterdam doet op 7 februari uitspraak.