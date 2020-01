Bij Richard Krajicek thuis hadden auto's vroeger een startbaan nodig

De ouders van tennislegende Richard Krajicek kwamen als politieke vluchtelingen vanuit Tsjechië naar Nederland. In het begin was er niet veel geld in het gezin. De diploma's van vader Krajicek waren hier niet geldig, hij moest in magazijnen werken voor hij uiteindelijk geoloog werd.

Richard Krajicek vertelt in de Rijnmond talkshow Woorden en Daden over het succes van zijn foundation en over opgroeien als asielzoeker. Krajicek omschrijft dat laatste als "zware tijden", maar er hoort ook een bijzonder verhaal over auto's bij.

"Alle auto's die we hadden, startten slecht in de winter", vertelt Krajicek. "Toen ik elf was, gingen we in Scheveningen wonen." De familie woonde naast een stukje duin, een heuveltje. Hoe dat heuveltje functioneerde als 'startbaan' voor de auto van de familie Krajicek, vertelt Richard zelf het beste.

In Woorden en Daden vertelt de oud-tennisspeler presentator Sander de Kramer ook over meer dan twintig jaar Krajicek Foundation. Daarmee legde hij onder meer sportveldjes aan in wijken waarin kinderen vaak opgroeien met minder kansen. Veruit de meesten daarvan liggen in Rotterdam en Den Haag.

Krajicek was samen met Johan Cruijff een van de allereerste succesvolle sporters die een foundation startten om kinderen betere toegang tot sport te geven. Tegenwoordig is Krajicek directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy. Dat begint in de tweede week van februari.

