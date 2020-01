Live: Heracles-Feyenoord (1-0) en Sparta-Fortuna live op Radio Rijnmond

Een heerlijk avondje voetbal staat voor de deur op Radio Rijnmond, met beide Rotterdamse eredivisieploegen in actie. Feyenoord gaat op bezoek bij Heracles Almelo, een uurtje later trapt Sparta op het Kasteel af tegen Fortuna Sittard. Uiteraard mis je via Radio Rijnmond niets van beide duels.