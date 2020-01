Sparta blijft tegen Fortuna op gelijkspel steken (1-1)

Sparta begon vlammend aan het duel met Fortuna Sittard. Binnen twee minuten schoot Patrick Joosten de bal hard op de lat boven Fortuna-doelman Alexei Koselev. Een kwartier later kopte Joël Piroe uit een hoekschop net over het Limburgse doel.

Fortuna was echter effectiever met haar kansen. Na twintig minuten veroverde Vitaly Damascan de bal behendig en schoot oog-in-oog met doelman Ariel Harush de bal in het Sparta-doel. Vier minuten later leek Mohamed Rayhi de gelijkmaker te maken. Uit een schot van Piroe kreeg Rayhi de uitgelezen kans de 1-1 te maken. Zijn geplaatste inzet werd gekeerd door Fortuna-keeper Alexei Koselev.

Direct na rust kreeg Abdou Harroui een nog grotere kans op de 1-1. Op aangeven van Rayhi schoot Harroui naast. Twintig minuten voor tijd was ook Bart Vriends dichtbij de gelijkmaker. De verdediger kopte uit een hoekschop maar net naast.

Jurgen Mattheij was kort daarna wel trefzeker uit een hoekschop van Sparta. De centrale verdediger torende boven alles en iedereen uit om de zwaar bevochten 1-1 op het scorebord te zetten.

Het slotoffensief was voor Sparta. Met name Adil Auassar was dichtbij de winnende treffer. Na terugleggen van Joël Piroe schoot Auassar over.

Sparta - Fortuna Sittard (1-1)

20' Vitaly Damascan (0-1)

73' Jurgen Mattheij (1-1)

Opstelling Sparta:

Harush; Abels, Vriends, Mattheij, Pinto; Rigo (63' El Kachati), Harroui, Auassar, Rayhi (78' Deroy Duarte); Piroe, Joosten