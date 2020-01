De nieuwe koers bij Feyenoord: data, jeugd en één organisatie

Met de komst van de veelbesproken president-commissaris Toon van Bodegom stapte er in maart 2019 iemand binnen met een duidelijke visie. Iets wat destijds broodnodig was, in een periode dat de club zonder directie zat. Maar ook iets wat niet geheel wenselijk is, omdat een RvC-lid vooral hoort te controleren en niet op de stoel van de bestuurder hoort te zitten.

En dat er weerstand is met betrekking tot die situatie is wel duidelijk. De interne machtsstrijd bij Feyenoord kende zijn meest recente climax met een publicatie in het NRC Handelsblad, waarin het zakelijke verleden van Van Bodegom uitgebreid belicht werd. Belangrijkste vraag uit dat artikel: 'Uit het niets' werd hij de meest machtige man bij Feyenoord, maar is hij wel de juiste man op de juiste plek?

Er is nu in elk geval wel een duidelijke koers bij Feyenoord. De club zet vol in op innovatie aan de hand van data. Ook willen zij de jeugd in de Academy veel meer verbinden met het eerste elftal op 1908. En stappen maken met betrekking tot versimpeling van de complexe bestuurlijke structuur.

Aanpassingen aan de organisatiestructuur

Zoals bekend heeft Feyenoord enkele belangrijke pijlers met oog op de toekomst. Eén van de pijlers is: één organisatie worden, met één directie en één Raad van Commissarissen. Spelend in een stadion, waar de club ook eigenaar van is.

Met een eenvoudigere organisatiestructuur is het makkelijker zaken doen met een nieuwe investeerder en met de stadionexploitatie. In welk stadion dat dan ook is, in eigen beheer hoopt de club ook meer geld te verdienen.

Maar die beoogde aanpassingen aan de organisatiestructuur stuiten ook op weerstand. Mensen die de afgelopen jaren een machtspositie hadden, raken nu mogelijk invloed kwijt. En die positie wordt met hand en tand verdedigd.

Rugdekking voor Van Bodegom

Met name op president-commissaris Toon van Bodegom kwam kritiek. Formeel is hij toezichthouder, maar in de praktijk was hij nauw betrokken bij beleidsmatige beslissingen. Zo speelde hij een rol, op de achtergrond, om het contact te regelen met de president van San Lorenzo, de club van Marcos Senesi. Feyenoord kreeg hem in het vizier naar aanleiding van data-analyse.

De zakelijke achtergrond van Van Bodegom, nieuw in de voetballerij, zit dan ook in de data-branche. En de koers die hij heeft voorgesteld bij de club, wordt ondersteund vanuit de Stichting Continuïteit (Stico red.), het hoogste orgaan bij de club met een gouden aandeel. Zij hebben een meerderheidsaandeel en bewaken de clubcultuur, zoals de naam, clubkleuren en het logo van Feyenoord.

“Toon van Bodegom zien wij als de goede man op het goede moment,” zegt Stico-lid Ivo Opstelten. “Hij is een echte Feyenoordman, die ruggensteun geeft aan de directie. En wij geven op onze beurt die ruggensteun aan hem.”

Stijl Van Bodegom is om bewust tegenstand op te zoeken. Ivo Opstelten, Stico

Dat er weerstand zou komen op zijn ‘bewind’ bij Feyenoord, werd al verwacht. “Zijn stijl is om bewust tegenstand op te zoeken, dat is belangrijk voor elke organisatie om scherp te blijven. Hij geeft focus aan waar hij naar toe wil met de club. In de periode zonder directie was het nodig dat sommige grenzen iets vervaagden, sinds er weer een voltallige directie is, is de situatie weer normaal.”

De directie is weer bijna weer voltallig, met de aanstaande komst van een commercieel directeur. Zij bepalen het beleid, maar de Stico wil natuurlijk geen kansen laten liggen als er ook daarbuiten mensen met kwaliteiten rondlopen. “Van Bodegom een echte Feyenoordman," vertelt Opstelten. "En mensen moeten gebruikt worden op hun kwaliteiten. Hij is actief ondernemend en toegankelijk. Hij maakt makkelijk contact met mensen. Als dat iets oplevert, moet je daar gebruik van maken. Met lastige dossiers op tafel, zoals het stadion, is éénheid belangrijk.”

Data als pijler voor spelersontwikkeling

De koerswijziging met betrekking tot meer gebruik van data komt niet alleen vanuit de achtergrond van Van Bodegom. Ook Feyenoords clubarts Casper van Eijck is een groot voorstander van innovatie aan de hand van data bij de voetbalclub. “Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we nu niet exact weten hoe spelers er conditioneel voor staan,” vertelt hij.

“We werken aan een database, het profiel van spelers in kaart brengen op fysiek en cognitief gebied. Nu komt een spierblessure soms ‘uit het niets’. Dan kunnen we precies zien wat een speler in de weken daarvoor deed. Aan de hand van geanonimiseerde profielen kunnen we dan in de toekomst de data van spelers langs zo’n profiel leggen, om zo te bepalen of we de lichamelijke ontwikkeling moeten afremmen of juist stimuleren.”

Ook qua transferbeleid wil Feyenoord in de toekomst meer gebruik maken van de mogelijkheden die een goede data-analyse kan bieden. Transfer op basis van het ‘moneyball principe’ moeten de boventoon gaan voeren. Al duurt het misschien even voordat het echt zichtbaar is voor de buitenwereld.

“Dit is een meerjarenplan,” legt Van Eijck uit. “Het effect van deze nieuwe koers is niet volgende week, of over 3 maanden al te merken. Misschien pas over een jaar of anderhalf jaar. Feyenoord baseerde zich grotendeels op voetbalkwaliteiten, maar kijkt nu al veel meer naar fysiek. Lengte, vetpercentage, die gegevens zijn er al. Maar we moeten het nog beter in kaart brengen om een beter doorselecteerbeleid te hebben en gerichter aankopen te doen. Met name fysiek moeten er slagen gemaakt worden.”

"We moeten in elk geval laten zien waar we mee bezig zijn. Ook naar spelers zelf toe, met ze om de tafel zitten en de data delen. Bij Nicolai Jørgensen hebben we zijn slaap- en voedingspatroon onder de loep genomen, dat is een voorbeeld van hoe je aan de hand van gegevens kan bijsturen. Maar zelfs als je dat allemaal doet heb je uiteindelijk, dat zag je ook bij hem, ook altijd wat geluk en vertrouwen nodig.”

Niet doorgepakt na de titel van 2017

Dit seizoen heeft iedereen kunnen merken hoe belangrijk het is om op fysieke begeleiding stappen te maken bij Feyenoord. Er zijn spelers gehaald met een conditionele achterstand, met alle gevolgen van dien. Een dramatische competitiestart en een karrenvracht aan blessures. De laatste jaren heeft Feyenoord sowieso in de competitie steeds al in de eerste seizoenshelft moeten afhaken in de strijd om de titel.

En juist na het kampioenschap had men verwacht dat Feyenoord door zou pakken, maar dat is duidelijk niet gebeurd. De titel in 2017 was natuurlijk het absolute hoogtepunt voor Feyenoord. Maar binnen de organisatie liepen mensen destijds op hun tenen. Er wordt zelfs gezegd dat velen boven zichzelf zijn uitgestegen voor dat heilige doel. Binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. “Maar vanaf dat moment werd het langzaam minder”, zeggen diverse bronnen binnen de club: “Het gaat niet bewust, maar mensen zijn na het succes toch wat achterover gaan leunen.”

Er is nu wel eindelijk iets gaan veranderen bij de club, dat was echt nodig Diverse medewerkers

Op directieniveau kwam er verversing, na het vertrek van Eric Gudde naar de KNVB en het afscheid van Martin van Geel . Inmiddels zit er een nieuwe directie, met de komst van Frank Arnesen en het doorschuiven van Mark Koevermans. Maar in de tussentijd was er een periode zonder bestuur met visie en beleid.

In die hiaat gingen commissarissen Sjaak Troost en Toon van Bodegom in plaats van controleren, ook besturen. Troost deed dat zelfs formeel, als ad-interim technisch directeur. “Eigenlijk geen gezonde situatie, want Feyenoord heeft een leider nodig die de visie gaat uitleggen, en niet dat de commissarissen dat doen,” is één van de interne kritiekpunten. Met direct de kanttekening dat het destijds wel bittere noodzaak was. “Het is goed om kritisch te zijn op wat er fout is gegaan, maar deze mensen hebben wel vanuit clubliefde hun verantwoording genomen. Er is daardoor wel eindelijk iets gaan veranderen bij de club, dat was echt nodig.”

De Feyenoord-bus

Mark Koevermans, de huidige algemeen directeur van Feyenoord wil zich laten gelden. Hij is bij de nieuwjaarsreceptie neergezet als de man die nu de koers gaat uitvoeren. Volgens zijn eigen metafoor is hij is de buschauffeur, die de richting bepaalt, zorgt dat iedereen aan boord blijft of uitstapt. En dat iedereen vanaf nu weer op zijn eigen stoel blijft zitten.

Koevermans geeft ook al aan dat hij deze functie geen jaren gaat invullen. De club is al bezig met de profielschets voor zijn opvolger. Er moet een leider komen met een duidelijke visie, waar iedereen bij Feyenoord achter staat. Want: “Interne discussie is goed, maar het ligt bij ons te vaak op straat,” zegt een kopstuk binnen Feyenoord.

Als het gaat om de toekomst bij Feyenoord wordt er al snel gekeken naar de jeugdopleiding. Ook daar is veel interne en externe kritiek. Vertrokken spelers zeggen regelmatig dat er geen plan voor ze was.

Toekomst en de jeugdopleiding

Er was nooit écht ruimte voor de jeugd. Orkun Kökcü debuteerde tegen VVV, omdat er blessures bij andere spelers waren. Er was simpelweg niemand anders. Dat geldt ook voor Tyrell Malacia, die onder soortgelijke omstandigheden debuteerde tegen Napoli. Voor een deel is die kritiek wel terecht, vindt ook Dirk Kuijt, momenteel trainer bij Feyenoord onder 19. “Mijn visie is: ga dat soort spelers bewust brengen.”

De interne weerstand zit hem er vaak in, dat die jeugdspelers nog niet klaar zijn voor het eerste elftal. “Maar dat kan en hoeft ook niet. Jeugdspelers zijn nog niet klaar voor het eerste elftal en dat kan ook niet maar dat doe je door ze periodiek te laten meetrainen met het eerste om het niveau te verhogen. Dan gaan ze terug om te werken aan hun verbeterpunten in de A1 en haken daarna weer aan totdat ze dan zover zijn om bijvoorbeeld bij een thuisduel met een 3-0 voorsprong in te laten vallen met als doel om te testen waar hij nog verder aan moet werken.”

Jeugdspelers in de toekomst bewust gaan brengen. Dirk Kuijt, trainer Feyenoord onder 19

Voor dat soort talentontwikkeling is de Keuken Kampioen Divisie ideaal. Feyenoord wil, zo geeft directeur Mark Koevermans ook te kennen, zo snel mogelijk op dat niveau spelen met een Jong-elftal. “Het liefst hadden we vorig jaar al een team in de Keuken Kampioen Divisie,” benadrukt ook Kuijt nog eens. “Destijds is er niet voor gekozen en dat is doodzonde, want voor de Academy is het heel belangrijk. Een speler als Wouter Burger was op een gegeven moment geen schim van wie hij was. Hij ging omhoog in het niveau van trainen, maar omlaag in het hebben van wedstrijdritme. Dat hebben we later met een jeugdelftal weer rechtgetrokken en aan het begin van dit seizoen zag je meteen de potentie weer terug.”

Wat Kuijt betreft is het niet alleen voor Feyenoord, maar ook voor het Nederlands voetbal goed als de club in de Keuken Kampioen Divisie kan deelnemen. “Een situatie zoals met Jong AZ, dat ruim kampioen werd in de Tweede Divisie is voor niemand wenselijk. Niet voor ons, niet voor de amateurclubs en niet voor de KNVB.”

De KNVB weet hoe Feyenoord er over denkt en Feyenoord benadrukt dat er goed contact is met de bond over de toekomst. De komende tijd moet uitwijzen wat er daadwerkelijk mogelijk is, zodat Feyenoord alle stappen die het wil zetten met betrekking tot de nieuwe koers, ook daadwerkelijk kan uitvoeren.

Voor dit achtergrondartikel sprak Feyenoord-watcher Dennis van Eersel de afgelopen twee maanden met 14 mensen binnen alle geledingen van Feyenoord. Enkelen van hen wensten alleen anoniem geciteerd te worden in het stuk.