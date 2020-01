Het weer van vandaag: bewolkt en droog

Vandaag is het opnieuw bewolkt met nauwelijks zon en blijft het vrijwel droog. Het wordt 5 graden en er waait een zwakke tot matige zuidenwind, kracht 2 tot 4. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en grijs met plaatselijk mist. Het koelt af naar 2 graden. De zuidenwind waait zwak tot matig.

Morgen blijft het grijs en is het eerst ook mistig. Verder blijft het tot de avond droog en wordt het 7 graden. De zuidenwind neemt toe en wordt matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

Volgende week is het een komen en gaan van depressies en de bijbehorende storingen. Het betekent wisselvallig weer met geregeld regen of buien en op dinsdag bestaat er ook kans op hagelbuien. Dinsdag en woensdag staat er tamelijk veel wind, maar een storm wordt niet verwacht. In de middag wordt het 7 tot 9 graden.

Foto's van het weer of de natuur kunt u insturen naar: weerfoto@rijnmond.nl