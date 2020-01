Hoogwater-oefening in Alblasserwaard

Op verschillende plaatsen wordt geoefend om te kijken wat er moet gebeuren om overstromingen te voorkomen als het water hoog tegen de dijken klotst.

De dijken rond de Alblasserwaard beschermen het gebied niet alleen tegen hoogwater in de Lek, de Merwede en de Noord, maar met name in het westelijke deel ook tegen stormvloeden van zee die het water tot diep in het land gevaarlijk kunnen opstuwen.