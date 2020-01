Doden, schommelende gebouwen en vliegend hondje Henkie: de storm van 1990 vandaag 30 jaar geleden

Dit verhaal komt rechtstreeks uit de categorie 'Weet u nog waar u was?' Op 25 januari 1990, vandaag precies dertig jaar geleden, werd onze regio getroffen door een storm die ons land tientallen jaren niet had gezien. Een zeer zware storm met windkracht 11 en windstoten tot 160 kilometer per uur.

De storm zorgde ervoor dat het hele openbare leven plat kwam te liggen. Treinen reden niet meer en door ongelukken stonden de snelwegen ook muurvast, het werk lag stil en mensen waagden zich nauwelijks op straat.

In het centrum van Rotterdam was het zo gevaarlijk, dat het Weena, het Hofplein en de Coolsingel werden afgesloten. Het gebouw De Delftse Poort, beter bekend als het gebouw van Nationale Nederlanden, stond in de steigers (opgeleverd: 1991). De uitvoerder sprak van code rood, omdat alles naar beneden kon komen. Volgens het Vrije Volk 'draaiden de bouwkranen als windhanen op kerkspitsen.'

Schommelen in het WTC

De hoge gebouwen in Rotterdam bleken niet helemaal bestand te zijn tegen windkracht 11. In het WTC was op dat moment Sylvia Roos aan het werk. "Het gebouw kwam aardig in beweging en dat voelden we ook aan onze bureaus", herinnert Roos zich over die januaridag. "Schilderijen zwaaiden aan de muur en het water klotste in de wc-potten."

Een deel van het personeel, vooral van de bovenste verdiepingen, gaat eerder naar huis. "Ik voelde me ook niet echt lekker", blikt Roos terug. "Ik was misselijk en draaierig geworden. Vergelijk het maar met zeeziekte. Maar een deel van de mensen ging ook naar huis omdat ze het eng vonden."

In het Europoint-gebouw, tegenwoordig de Lee Towers, moet het personeel het pand verlaten. Door de wind worden complete stenen uit de muur gerukt.

Het gaat vaak net goed, maar niet altijd. In Rotterdam komen twee mensen om het leven. Bij de Waalhaven valt een container op een 46-jarige Rotterdammer. Een man uit Geervliet verongelukt als op de Delftweg een boom op zijn auto valt.

Met een helm op het trainingsveld

Ook het Sparta-stadion blijkt niet helemaal bestand tegen de harde wind. De Schietribune, niet al te lang daarvoor verbouwd, verliest een deel van het dak. Delen van de tribune komen in de omgeving terecht.

"Het is een godsgeluk dat dit niet op zondag gebeurt", zegt Sparta-medewerker Ad Lam in Het Vrije Volk.

De bekende oud-voetballer Cor van der Gijp, toen onder contract bij Sparta, maakte er een lolletje van. Voor de draaiende camera's van StadsTV zet hij een helm op 'om lekker even te gaan trainen.'

Hopeloos vast in auto of trein

Omdat de storm zijn hoogtepunt kent tijdens de avondspits, komen veel mensen in het verkeer vast te zitten. Er is geen doorkomen aan, omdat veel wegen afgesloten zijn. In de meeste gevallen is het te gevaarlijk, maar in andere gevallen is het al te laat.

In heel Nederland worden 130 (!) vrachtwagens omgeblazen door de harde wind. Belangrijke verkeersaders als de Moerdijkbrug zijn daardoor niet bruikbaar.

Op het spoor is het net zo'n ramp. Op tal van plaatsen bezwijkt de bovenleiding door de harde wind. In de loop van de avond wordt het treinverkeer helemaal stilgezet, tot schrik van de vele honderden gestrande reizigers, bijvoorbeeld op Rotterdam Centraal.

De NS haalt alles uit de kast om de mensen onder te brengen. In het Groothandelsgebouw worden ruimtes gevuld met veldbedden. Hotels helpen mee door voor gereduceerd tarief, of zelfs gratis, slaapplekken aan te bieden. Als de NS een slaaptrein met honderd bedden laat aanrukken uit Hoek van Holland (dat transport was nog net mogelijk) is er ook voor de rest iets geregeld.

Overnachten bij een collega

Na een oproep op Facebook vertellen veel Rijnmonders een soortgelijk verhaal. Het was gevaarlijk op de weg en op veel plekken konden mensen niet thuiskomen.

"Mijn zus en ik werkten in Rotterdam-Centrum", schrijft Irma Verhagen. "De bus naar Brabant reed niet meer over het Haringvliet en onze vader durfde het ook niet aan om ons met de auto te komen halen". Verhagen slaapt uiteindelijk bij een collega van haar zus.

Wilma Hoogstraten vierde haar verjaardag in Zwijndrecht. In de loop van de dag ging de Moerdijkbrug dicht. "Conclusie: ouders en schoonmoeder blijven heel de dag en nacht in Zwijndrecht en ik had nog nooit zo’n stormachtige verjaardag."

Vliegend hondje Henkie

Ook in de uitzending Post aan de Telefoon van 25 januari 1990 komen veel reacties binnen. De meest opmerkelijke was wel over 'Henkie'; het hondje van een man uit Spijkenisse.

"Die man was één van de vele bellers over de storm", zegt toenmalig presentator Erik Post. "En hij vertelde dat zijn hondje over de schutting was gewaaid en dat 'ie zoek was. Het was natuurlijk wel een vreemd verhaal, maar aan de andere kant, het waaide wel heel hard."

De man uit Spijkenisse bleef volhouden dat zijn hondje echt was weggewaaid. "Het was wel een opmerkelijk verhaal inderdaad", gaat Post verder. "Die man is er toen mee naar de landelijke media gegaan, maar daar gaf hij toch toe dat het hele verhaal verzonnen was."

Post: "Later hebben we nog een shirt laten drukken met de tekst 'Ik heb de storm doorstaan met Radio Rijnmond.' En in een hoekje was ook hondje Henkie te zien."

Volgens Post was het verhaal over Henkie, hoe vreemd ook, een moment dat de spanning brak in een drukke en heftige uitzending. "Het was toch wel een grappig moment", blikt Post terug.

Storm uit 1990 was aanleiding voor 'code rood'

Het KNMI noemt de storm van 1990 'één van de zwaarste in decennia.' In onze regio werd een uurgemiddelde van windkracht 10 gemeten. Op andere plekken in ons land werd zelfs windkracht 11 gehaald. "Rotterdam Airport had een windstoot gemeten van 150 kilometer per uur", zegt weerman Ed Aldus. "Hoek van Holland telde 144 kilometer per uur."

Volgens het KNMI waren de waarschuwingen voor de extreme wind niet bij iedereen goed doordrongen. Deze storm werd uiteindelijk de aanleiding voor het waarschuwingssysteem met code geel, oranje en rood.