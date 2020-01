Rotterdamse humor volgens cabaretier Tim Hartog

Tim Hartog is tien jaar cabaretier en kan er sinds vijf jaar van leven. Daarvoor had hij bijbaantjes, in de spoelkeuken bijvoorbeeld. "Maar dat is goed voor het verhaal. Stond ik met mijn vinger in de wortelprut in zo'n afvalputje", vertelt hij.

Een beetje onhandig maar goedbedoeld, zo omschrijft Tim zichzelf in Woorden en Daden, de Rijnmond-talkshow met Sander de Kramer. En volgens hem bestaat er zeker wel zoiets als Rotterdamse humor.

Verder vertelt Tim in Woorden en Daden over zijn eerste solovoorstelling Schadevrije jaren, over de schade die we in het leven opleven en hoe hij daar zelf - na een tijdje - de humor in probeert te vinden.

De voorstelling van Tim Hartog gaat zaterdagavond in première en is al uitverkocht. Eerder stond hij al op Lowlands, Oerol, en het International Comedy Festival Rotterdam.

Kijk zaterdagavond om 17:00 uur naar Woorden en Daden op Rijnmond. Andere gasten zijn mevrouw Pelger uit de Tweebosbuurt en oud-tennisser Richard Krajicek, nu directeur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy.