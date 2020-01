Nieuwe Rotterdamse nachtraad wil nachtleven weer laten bruisen

De nachtraad is ontstaan uit de demonstratie Opstaan voor de Nacht. Honderden Rotterdammers toonden vorig jaar februari hun onvrede over de huidige situatie van het Rotterdamse nachtleven.

De stichting wil vanuit de expertise van haar leden advies geven aan de gemeente en ondernemers. En dat advies is volgens N8W8 R'dam hard nodig voor de ontwikkeling van de stad, want "door te werken aan een divers en inclusief nachtleven in Rotterdam wordt er een bijdrage geleverd aan de talentontwikkeling, werkgelegenheid en sociale cohesie in – en aantrekkelijkheid van – de stad", valt te lezen in het visiedocument .

Volgens de stichting liggen er nog een hoop onbenutte kansen in het Rotterdamse nachtleven. Zo vindt zij bijvoorbeeld dat "de gemeente actief locaties beschikbaar moet stellen voor culturele broedplaatsen zodat opkomende creatieven een podium krijgen om zich te ontwikkelen". Maar ook een stadscampagne gericht op het nachtleven kan volgens de raad het imago van Rotterdam als uitgaansstad verbeteren.