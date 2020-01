Drugs en geld gevonden bij invallen Spijkenisse

Vijf verdachten en aanzienlijke hoeveelheid geld en verdovende middelen. Dat is het resultaat van een drugs/ondermijningsactie welke ik samen met @ondermijning_nissewaard vrijdagavond organiseerde in Spijkenisse. 🔵De actie op meerdere panden, locaties en personen werd georganiseerd naar aanleiding van klachten van omwonenden. Aan de actie werkten het @politie_flexteam_zw, het @team_parate_eenheid, @politienissewaard en de districtsrecherche mee.Rond 19.15 uur werd de hoofdverdachte, een 36 jarige man, aangehouden op de openbare weg in de Kreken.Later werd in de Gildenwijk door het Team Parate Eenheid een instap in zijn woning gedaan. Tijdens de zoeking in de woning werden diverse soorten verdovende middelen en een flink geldbedrag aangetroffen en in beslag genomen.De vier eerder aangehouden verdachten werden vrijdagavond nog heengezonden.De hoofdverdachte zal worden verhoord en hij zal maandag waarschijnlijk worden voorgeleid aan de rechter commissaris.Zoals gebruikelijk zal er een bestuurlijke rapportage worden opgemaakt en zal deze worden verstrekt aan de burgemeester van de #gemeenteNissewaard @foortvanoosten en de verhuurder van de woning.#PolitieNissewaard #drugs #drugs overlast #cocaine