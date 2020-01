In Hoogvliet is zaterdag aan het begin van de middag een steekpartij geweest. Daarbij raakte een man gewond.

De man raakte gewond aan een been. Volgens de politie is het letsel niet levensbedreigend. Kort na de steekpartij kon een verdachte worden aanhouden. Op straat lag het mes dat waarschijnlijk bij de steekpartij is gebruikt.

De steekpartij was op de Kentering, niet ver van metrostation Hoogvliet. Er ging een ruzie aan vooraf. Waar die ruzie over ging, is niet bekend.