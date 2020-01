Girlpower: de zilveren medaille van Judoka Deborah Gravenstijn heeft een gouden randje

Persoonlijk verlies maar vooral doorzettingsvermogen hebben judoka Deborah Gravenstijn gemaakt tot wat ze nu is: een olympiër met een bronzen en zilveren medaille. Vooral die laatste heeft een gouden randje. “Sport is een anker in mijn leven.”

Ze wist precies wat ze nodig had om de top te bereiken en mag zich de eerste sporter in Nederland noemen met een op maat gemaakt vrouwelijk judopak. “Ik heb lange armen en een smalle taille. Het pak is acht of negen keer teruggestuurd naar Thailand omdat ze daar gemaakt werden.”

Haar laatste Olympische medaille in Peking 2008 is zilver met een gouden randje. Kort achter elkaar verloor ze haar zus en moeder, maar na deze moeilijke tijd heeft Deborah haar judocarrière weer opgepakt. “Deze laatste medaille die ik gehaald heb is een hele bijzondere. Met deze medaille blijf ik mijn zusje en moeder eren en waarderen.”