Nu ook flamingo's gespot in Zevenhuizen

In Berkel en Pijnacker werden eerder deze week zeven flamingo's gespot en nu zijn er vier gesignaleerd bij de roeibaan in Zevenhuizen.

De rozegevederde vrienden zijn neergestreken bij de Willem Alexanderbaan in Zevenhuizen. Het is op zich niet zo bijzonder dat er in de winter flamingo's in Nederland zijn; maar wel dat ze op deze plek zitten.