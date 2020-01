Bij een aanrijding in Dordrecht is afgelopen vrijdagmiddag een 16-jarig meisje zwaargewond geraakt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Het meisje werd vrijdag rond 16:00 uur op haar snorscooter door een auto aangereden bij de kruising tussen de Provincialeweg en de Hastingsweg.

Het meisje uit Dordrecht is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto, een 23-jarige man uit Zwijndrecht, is aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.