Beschonken bestuurster van de weg geplukt

De 53-jarige vrouw uit het Brabantse Rijsbergen reed al slingerend over de snelweg in de richting van Dordrecht. Daarbij had ze meerdere rijstroken nodig. Andere weggebruikers hebben de vrouw toen al rijdend naar de vluchtstrook begeleid en tot stoppen gedwongen.

Bij controle door de politie bleek ze acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed te hebben. Ze was zo dronken, dat ze volgens de politie geen verklaring kon afleggen.

De vrouw is aangehouden en haar rijbewijs is ingenomen. Ze moet voor de rechter verschijnen. Mogelijk mag de Brabantse 22 maanden niet meer autorijden. Ook hangt haar een taakstraf van honderd uur boven het hoofd.