Kijkje in de cel bij Open Huis Rechtbank Rotterdam

Van een een nagespeelde rechtszaak, tot een kijkje in het cellencomplex. Vandaag kon het op de open dag van de Rechtbank Rotterdam. En daar kwamen ruim 3000 bezoekers op af.

"Eigenlijk is elke dag een open dag," zegt Robine de Lange, president van de Rechtbank Rotterdam. "De rechtspraak gebeurt in het openbaar. Bijna alle zittingen zijn openbaar. Dus iedereen is elke dag welkom."

Maar voor wie bijvoorbeeld zelf werkt in het recht, is het een mooie dag om eens te laten zien wat je doet. Zo bracht een advocaat zijn twee zonen mee. "Zij weten niet heel goed wat ik doe, zoals het verdedigen van 'boeven'. Aan de hand van deze rondleiding maak ik voor mijn kinderen inzichtelijk wat ik doe."

Met deze open dag wil de president van de Rotterdamse Rechtbank meer inzicht geven in de Nederlandse rechtspraak. De Lange: "Zo kun je beslissingen van de rechter beter begrijpen."