Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis met lege handen, Barendrecht wint weer

Excelsior Maassluis opende de score via Daan Blij. Rijnsburgse Boys wist de score vlak voor rust via Jeffrey Jongeneelen gelijk te trekken. Na rust liep Rijnsburgse Boys in tien minuten uit naar 3-1 via doelpunten van Dani van der Moot en Bert Koomen. Jeremy Moreno maakte in de 57ste minuut de aansluitingstreffer waarna Sefa Kurt in de 68ste minuut Maassluis weer op gelijke hoogte bracht. Een punt werd Excelsior Maassluis echter niet gegund. Van der Moot wist met zijn tweede van de middag Rijnsburgse Boys toch aan de overwinning te helpen.

Jong Sparta won op bezoek bij Quick Boys met 1-3. De beloften van de Rotterdammers kwamen na een kwartier spelen op 0-1 door een treffer van Mohammed Tahiri. Hoewel Quick Boys al snel langszij kwam wist Sven Mijnans Jong Sparta middels een strafschop weer op voorsprong te brengen. Na rust schoot Mohammed Tahiri ook de 1-3 nog op het scorebord.

ASWH en Noordwijk kwamen in Hendrik Ido Ambacht niet tot scoren. Door het punt blijft ASWH voorlaatste in de tweede divisie. Excelsior Maassluis en Jong Sparta ruilen door de resultaten van plek: Jong Sparta is twaalfde en Excelsior Maassluis is op de dertiende plaats terug te vinden.

Derde Divisie

Barendrecht heeft op bezoek bij Ter Leede de tweede overwinning op rij geboekt. In Sassenheim werd met 0-3 gewonnen. De openingstreffer werd gemaakt in de 41ste minuut. Marouane Bakour mocht de treffer achter zijn naam zetten. In de tweede helft verdubbelde Peter de Lange de score met zijn tiende doelpunt van het seizoen. In de 85ste minuut was het Emilio Samsey die met de 0-3 de overwinning veilig stelde.

SteDoCo pakte op bezoek bij koploper Sparta Nijkerk een punt. SteDoCo keek nagenoeg de hele wedstrijd tegen een achterstand aan en wist het door treffers van Joran Schröder, Charlton Vicento en Benjamin van Wanrooij in de laatste twintig minuten alsnog een 3-3 gelijkspel uit het vuur te slepen. Barendrecht is na de tweede zege op rij opgeklommen naar de zesde plaats in de derde divisie zaterdag. SteDoCo is terug te vinden op een elfde plaats.

