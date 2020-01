Geen medaille voor waterpolodames op EK

De Nederlandse waterpolosters hebben op het EK in Hongarije geen medaille weten te pakken. De ploeg van Rotterdammer en bondscoach Arno Havenga verloor in de troostfinale van Hongarije met 10-8.

De Hongaarse dames namen vroeg in de wedstrijd de voorsprong. De Nederlandse dames kwamen via twee treffers van de Rotterdamse Maud Megens en Dordtse Brigitte Sleeking langszij. Na rust walsten de Hongaarse waterpolosters over Oranje heen om zo het brons binnen te slepen.

Voor Oranje is het de tweede nederlaag op rij op het EK. In de halve finale verloor Oranje van Rusland, waardoor het ook de eerste kans op een Olympisch ticket misliep. Het Olympisch kwalificatietoernooi in maart is de laatste strohalm voor de ploeg van Havenga.