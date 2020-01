Meer pimpelmezen gespot op eerste dag Tuinvogeltelling

Pimpelmees Foto: The OtherKev via Pixabay

De pimpelmees wordt weer meer gezien in Nederlandse achtertuinen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Tuinvogeltelling die dit weekeinde wordt gehouden.

Na de eerste dag tellen ziet het er naar uit dat de huismees en de koolmees nog steeds het meest in onze tuinen te zien zijn. Maar de pimpelmees is dus na een aantal mindere jaren terug in de top drie.

Pimpelmees

Er zouden een kwart meer pimpelmezen gezien zijn dan voorgaande jaren. Volgens de Vogelbescherming zijn het er meer omdat ze een goed broedseizoen hebben gehad in Oost-Europa.

Verder worden typische insecteneters als de tjiftjaf en de zwartkop dit jaar veel gezien. Dat heeft volgens de Vogelbescherming voor een groot deel te maken met de steeds structurelere zachte winters, waardoor er voldoende voedsel is en de noodzaak om weg te trekken steeds minder aanwezig is.

De Tuinvogeltelling duur nog tot en met zondag.