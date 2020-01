Koolmonoxidemelding Capelle door verkeerd aangesloten verwarming

In een appartementencomplex in Capelle aan den IJssel is vanavond een verhoogde concentratie gevonden van het giftige gas koolmonoxide.

Een bewoonster van het complex aan de Zijpenberg belde de brandweer toen bij haar rond half acht vanavond een koolmonoxide-melder afging. De brandweer vond bij metingen in verschillende woningen in het complex een verhoogde concentratie van het giftige gas.

De oorzaak bleek een verkeerd aangesloten verwarmingsinstallatie. Het rookgas van de verwarming kwam in de woningen uit, in plaats van in de buitenlucht. De woningen zijn gelucht en de verwarming is voorlopig afgesloten, tot de installateur voor een veilige aansluiting heeft gezorgd.