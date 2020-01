Stormachtige start tweede helft brengt Feyenoord langs Heracles (2-3)

Dick Advocaat: 'Ik was vooral blij met onze tweede helft'

Een goede tweede helft heeft Feyenoord de 2-3 winst bezorgd op bezoek bij Heracles Almelo. Na een povere eerste helft waarin Feyenoord met een 1-0 achterstand de rust opzocht, maakten de Rotterdammers in de tweede helft het gat binnen een kwartier meer dan goed.

De eerste helft moest Feyenoord aan Heracles laten. Veel balverlies van de Rotterdammers gaven Almeloërs het overwicht. Het slordige spel van Feyenoord leidde in het eerste kwartier echter niet tot grote kansen voor de Heraclieden.

De eerste kans tussen de palen was direct raak voor Heracles. Verdediger Maximilian Rossmann mocht na achttien minuten van de Feyenoord-defensie in alle vrijheid een hoekschop met het hoofd tot doelpunt promoveren.

Feyenoord-doelman eiste na een half uur spelen een hoofdrol op. In een één-op-één duel met Jeremy Cijntje stopte Bijlow de bal met zijn gezicht om de 2-0 te voorkomen. Kort daarvoor kreeg Nicolai Jørgensen een grote kans. Zijn inzet werd echter gekraakt door een Heraclied.

Stormachtig begin van de tweede helft

In de tweede helft liet Feyenoord een ander gezicht zien. Binnen twee minuten na de rust kon Jens Toornstra een snelle Feyenoord-aanval knap raak schieten voor de 1-1. De Rotterdammers stoomden door, met wederom een hoofdrol voor Toornstra. De middenvelder legde de bal panklaar voor Luis Sinisterra die in de 53e minuut niet faalde voor het gapende Heracles-doel.

Eric Botteghin maakte een stormachtig eerste kwartier van de tweede helft compleet. Op aangeven van Orkun Kökçü kopte de Braziliaan vogelvrij de 1-3 op het bord.

Toch maakte Feyenoord het zichzelf lastig in de slotfase. Orkun Kökçü gaf eenvoudig een hoekschop weg. Wederom kon Heracles-verdediger Maximilian Rossmann de hoekschop promoveren tot doelpunt, waardoor Heracles hoop kreeg op minimaal een punt.

De ploeg van trainer Dick Advocaat hield echter stand en was tweemaal via invaller Luciano Narsingh dichtbij de 2-4. De vleugelaanvaller mikte de bal in blessuretijd tot twee keer toe op de lat boven Heracles-doelman Blaswich.

De drie punten geven Feyenoord tijdelijk de derde plaats in de eredivisie. Feyenoord steekt Willem II op de ranglijst voorbij. De Tilburgers komen zondagmiddag in actie tegen PEC Zwolle.

Heracles - Feyenoord (2-3)

19' Maximilian Rossmann (1-0)

48' Jens Toornstra (1-1)

53' Luis Sinisterra (1-2)

57' Eric Botteghin (1-3)

78' Maximilian Rossmann (2-3)

Opstelling Feyenoord:

Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçü (83'Karsdorp); Berghuis, Jørgensen (Narsingh), Sinisterra (73' Larsson)