Advocaat gematigd positief over zege op Heracles

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was na de 3-2 overwinning op Heracles gematigd positief over zijn eigen ploeg. "Ik was niet tevreden over de eerste helft. De combinaties leken aardig tot het middenveld, maar we kwamen in de eerste helft te weinig bij het doel."

Volgens Advocaat had dat ook voor een groot gedeelte te maken met de tactiek die Heracles had ontworpen om Feyenoord te bestrijden. "Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Heracles defensief goed stond. Onze backs kregen de ruimte niet om te overlappen, zij zetten dat dicht." Advocaat zette dat in de rust om. "In de tweede helft gingen we meer druk zetten vanuit het middenveld. Toen kregen we veel meer ruimte. Dat liep goed."

Hoekschoppen

Maximilian Rossmann scoorde tweemaal vanuit een hoekschop. Advocaat baalt ervan dat zijn ploeg de afspraken niet nakomt bij hoekschoppen. "Daar zijn goede afspraken over gemaakt, dan staan er toch één of twee te slapen. Ze zeiden dat er een blok stond waardoor ze niet bij die man konden komen, maar de tweede goal was precies hetzelfde", doelt Advocaat op de gelijkenis van de twee goals van Heracles.

Nieuwe middenvelder

Feyenoord roert zich stevig op de transfermarkt. Advocaat verwacht Róbert Boženík maandag op het trainingsveld van Feyenoord. De Slowaakse spits komt zo goed als zeker over van MSK Zilina. Het middenveld van Feyenoord is echter dun bezaaid volgens Advocaat. "Renato Tapia is er dinsdag of woensdag weer bij, maar we zijn nog steeds op zoek naar een middenvelder."