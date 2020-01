A15 richting Gorinchem uren dicht geweest bij Vuren

Op de A15 bij Vuren is door een ernstige aanrijding de rijbaan richting Gorinchem urenlang afgesloten geweest.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond tien voor zeven uur ter hoogte van het Gelderse dorp Vuren.

Op de A15 stond een file vanwege een eerder ongeval. Vermoedelijk reed een busje in achterop de file.

Zeker vijf voertuigen raakten beschadigd en meerdere personen zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend.

Omstreeks 22.30 uur is de weg weer vrijgegeven.