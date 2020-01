Rebounds en smalle selectie breken Feyenoord Basketball nog op voor absolute top

Feyenoord Basketball won zaterdagavond eenvoudig met 73-43 van Aris Leeuwarden. De Rotterdammers haken daarvoor weer bij de Nederlandse top vier aan. Maar echt meedoen zit er dit seizoen nog niet in. ''Als je kijkt naar de rebounds zijn het de mannen uit de top tegen de jongetjes van Rotterdam'', stelt coach Toon van Helfteren.

Ondanks dat de basketbalheren dit seizoen even op de tweede plek stonden, blijft de doelstelling de vijfde plek in de Dutch Basketball League. Forward Michael Kok geeft aan dat de selectie van Feyenoord Basketball niet groot genoeg is om echt mee te doen om de prijzen.

''Als je consequent mee wil doen is onze bank niet breed genoeg om te concurreren met de andere teams. Je moet zonder kwaliteitsverlies kunnen wisselen. Wij hebben veel jonge jongens, die de ene wedstrijd beter zijn dan de andere wedstrijd. Maar als wij als collectief functioneren, dan kunnen wij van iedereen winnen'', aldus Kok.

