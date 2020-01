Bij een aanrijding in Rotterdam-Oost is zaterdagavond een auto te water geraakt. Dat schrijft de politie op Facebook.

Rond 23:50 uur kwam een wagen op de Wollefoppenweg in botsing met een ander voertuig. Volgens de politie had een van de twee bestuurders een stuurfout gemaakt. Daar schrok de andere bestuurder zo van, dat die in de sloot belandde.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond.