Serie branden in Middelharnis

De politie is een onderzoek gestart naar de serie branden in de nacht van zaterdag op zondag in Middelharnis. Daar gingen in een paar uur tijd twee auto's en een scooter in vlammen op. Alle branden zijn aangestoken, zegt de politie op Instagram.

De eerste brand was rond 01:00 uur op het Kerkepad in Middelharnis (foto). Die wagen is volledig uitgebrand. Volgens de brandweer zouden omwonenden ook iemand na de brand hebben weg zien rijden.

Een paar uur later was het raak op de Rottenbrugseweg. Ook daar ontstond brand in een auto. Dat vuur was snel onder controle.

De laatste brand was op de Voorstraat, niet ver van het Kerkepad. Daar ging rond 05:00 uur een scooter in vlammen op.