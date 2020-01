Oud-wethouder Rotterdam moet problemen toeslagenaffaire oplossen

Voormalig wethouder in Rotterdam, Alexandra van Huffelen, wordt een van de twee nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Dat hebben Haagse bronnen aan de NOS bevestigd. De D66-politica neemt, samen met partijgenoot Hans Vijlbrief, de positie over van Menno Snel.

Van Huffelen is de eerste vrouwelijke bewindspersoon ooit op het ministerie van Financiën. Zij krijgt de toeslagenaffaire in haar portefeuille. Ze moet onder meer de gedupeerde ouders compenseren en in kaart brengen hoeveel mensen het slachtoffer zijn geworden van de fraudeaanpak van de belastingdienst.

Ook moet ze een begin maken met het hervormen van het toeslagenstelsel en wordt ze verantwoordelijk voor de Douane.

Van Huffelen was van 2010 tot 2014 wethouder in Rotterdam. Ook is ze directeur van de GVB in Amsterdam en zit ze namens D66 in de Eerste Kamer. Ze is niet de enige Rotterdamse oud-wethouder in het kabinet. Hugo de Jonge zat samen met Van Huffelen in het College van Burgemeester en Wethouders en vervult nu de functie van vice-premier.

Haar collega Vijlbrief krijgt de belastingdienst in zijn portefeuille. Hij moet de dienst grondig gaan hervormen. Ook wordt hij verantwoordelijk voor de invoer van de CO2-belasting.

Snel trad eind vorig jaar af vanwege de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Daarbij werden honderden ouders onterecht als fraudeur aangemerkt door de belastingdienst. In sommige gevallen moesten ze tienduizenden euro's aan opvangtoeslag terugbetalen, zonder dat ze iets fout hadden gedaan.