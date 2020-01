Van 17e eeuws oorlogsschip tot salontafel

Meer dan driehonderd jaar oud is het hout van de salontafel waar Okke van Beuge aan werkt. Zijn meubelmakerij Okkehout staat vol met donkere gebogen planken. Het zijn hoogstwaarschijnlijk de restanten van het oorlogsschip De Zeven Provinciën die in 1706 vastliep op een zandbank nabij Hellevoetsluis.

Havenbedrijf Rotterdam doneerde het hout aan Okke nadat de wrakstukken bij werkzaamheden waren ontdekt. "Het waren enorme stukken hout. We hadden moeite met het transport. Het is een fantastisch verhaal. Het is de regio gebouwd, allerlei zeeën bevaren en gestrand in het zicht van de haven."

De Zeven Provinciën

Archeoloog Wouter Waldus heeft de wrakstukken bestudeerd. De locatie van de wrakstukken, oudheid van het hout en de manier van bouwen wijzen allemaal in de richting van De Zeven Provinciën. "Zo'n schip moest wel terug te vinden zijn in de archieven. Niet de beroemde van Michiel de Ruyter maar het schip daarna." Er zijn verschillende schepen die deze naam hebben gedragen. Commandofregat Zr. Ms. De Zeven Provinciën in momenteel operationeel.

Okke heeft al verschillende bestellingen binnen. De meubelmaker blijft het surrealistisch vinden om te werken met een oud oorlogsschip. "Ik ben iets uit elkaar aan het halen dat een paar eeuwen geleden door een houtbewerker in elkaar is gezet. Het is zo'n mooi hout, je wilt dat het bewaard blijft."