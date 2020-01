'Jongens hadden staan opscheppen over de mishandeling van mijn vader'

Er zijn camera's geïnstalleerd, de medicatie is opgevoerd en de hele week heeft zijn zoon bij hem geslapen in huis. De schrik zit er nog goed in, bij de 77-jarige man die anderhalve week geleden aan het Snoekenveen in Spijkenisse werd overvallen. "Maar dat ze nu weten wie het geweest zijn, is wel wat prettig nieuws", zegt zoon Dennis van het slachtoffer.

Drie verdachten van 16 en 17 jaar zouden het huis van de man zijn binnengedrongen. Daarbij kwam de man ten val. Het slachtoffer zou toen meerdere keren geschopt zijn.



"Wat je vooral merkt is dat de man een psychische tik heeft gekregen", zegt Dennis. "Hij is bang en heeft nu zwaardere medicatie gekregen om in slaap te geraken."

De zoon heeft nu camera's rondom het huis laten installeren. "Die nemen ook meteen op als iemand in de buurt komt. Vanavond ga ik ook proberen om voor het eerst weer thuis te kunnen slapen. Eens kijken hoe dat gaat."

Jong

Het slachtoffer kreeg de afgelopen jaren vaak jongeren over de vloer voor een praatje. "Dat maakt het ook zo pijnlijk", volgens de zoon van het slachtoffer. "Dit zijn juist jongeren die bij hem aankloppen voor wat advies. En dat soort jongens doen dit gewoon. Onbegrijpelijk."



Volgens de zoon gingen al snel de geruchten over de mogelijke daders. "Ze zouden hebben staan opscheppen over dat ze hadden ingebroken en dat ze daarna hem hadden geschopt en geslagen. Daarmee is iemand naar de politie gegaan. Die heeft ook een verklaring afgegeven." Op welke school de jongens zitten is niet bekend.

Volgens Dennis wordt het nu hard werken om het vertrouwen van zijn vader in de maatschappij terug te laten keren. "Die angst zit er wel goed in", legt Dennis uit. "En dat moet terugkeren. We hebben wel veel hartverwarmende reacties gehad. Maar ik denk dat het wel even gaat duren voordat hij hier weer bovenop is."