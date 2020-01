Wat maakt de Rotterdamse Tweebosbuurt nou zo bijzonder?

Bewoners van de Tweebosbuurt knokken al jaren tegen de sloop van 'hun buurt'. Daarin haalden ze onlangs een succes, omdat de rechter de ontbinding van de huurcontracten door Vestia verbood. Maar wat maakt die buurt nou zo speciaal? Verslaggever Maurice Laparlière, opgegroeid in Rotterdam-Zuid en bewoonster Mevrouw Pelger (80) probeerden het uit te leggen in Woorden en Daden.

"Het is een wijk met keurige mensen", legt Laparlière uit. "Mensen kennen elkaar en zeggen elkaar gedag. Als de Hollandse buurvrouw een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen dan staat er een pannetje soep van de Turkse buurvrouw klaar."

Pelger is een van de boegbeelden van het protest tegen de sloop van de Tweebosbuurt. Ze woont al 73 jaar in haar woning. "Ik wil wel weg, maar dan tussen zes plankjes", zegt ze met een voorzichtige glimlach. "Ik wil wel honderd worden, als ik tenminste in mijn eigen huisje kan blijven zitten."

Volgens Pelger is de Tweebosbuurt om meerdere redenen een 'voorbeeldbuurt'. "De gemeente Rotterdam heeft in de loop van de jaren iedereen bij ons gedumpt, waar ze vanaf wilden. En dan beweren ze nu dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Dat is dan toch de schuld van de gemeente?"

Ook wijst ze erop dat allerlei diensten uit de buurt zijn verdwenen. Zo ging het buurtcentrum dicht, waar Nederlandse taallessen gegeven werden. De school in de buurt zou 'zwak' zijn. "Maar de kinderen daar behaalden wel de hoogste cito-scores van heel Rotterdam. Het is gewoon een manier om ons in een slecht daglicht te willen stellen."

Pelger oogt en klinkt strijdbaar. De uitspraak van de rechter was een glansrijke overwinning, maar de strijd is nog niet gestreden. "Deze week is er de raadsvergadering over dit onderwerp. Dat wordt weer een heel spannend moment."

Keerpunt

Volgens Laparlière is de uitspraak van de rechter een keerpunt in de hele soap rondom de Tweebosbuurt. "Ik viel echt van mijn stoel van deze uitspraak", legt hij uit. "Maar het is nog niet gedaan. Het is de vraag of Vestia in hoger beroep gaat. Ik kan daar echt geen zinnig antwoord op geven. Maar eerst is ook de gemeenteraad aan zet. "

Laparlière: "Natuurlijk is het zo dat problemen in Rotterdam-Zuid aangepakt moeten worden. Er is armoede, werkloosheid en er zijn achterstanden. Maar dat mensen hier te horen krijgen van 'je moet hier weg, want je bent niet goed genoeg voor de buurt', dat is wel keihard."

Zeventig procent van de bewoners van de Tweebosbuurt is inmiddels weg. Een deel ervan is door Vestia zelf verplaatst naar buiten de stad. "Maar hoe het met de rest zit", gaat Laparlière verder, "dat kan ik moeilijk inschatten. Ik schat de kans dat ze hier over een paar jaar nog woont, toch nog op 51 procent."