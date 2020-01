Getouwtrek voorbij: Fortes per direct Spartaan

Lang getouwtrek ging aan de transfer vooraf. Excelsior wilde Fortes, één van de beste spelers uit de selectie, niet laten gaan voor een kleine transfersom. Excelsior vond dat het gecompenseerd moest worden. Sparta vond echter dat het een goede transfersom bood.

De 30-jarige middenvelder kon zich vervolgens niet volledig richten op voetbal en belandde op de bank in Kralingen.

'Excelsior tevreden'

Uiteindelijk zijn de clubs er toch uitgekomen. De hoogte van de transfersom is onbekend. Ferry de Haan (technisch directeur): "Het enige wat ik kan zeggen is dat wij tevreden zijn. Ik ben niet per se opgelucht dat alles is afgerond. Ik wachtte op het moment dat de voorwaarden goed waren. Dat was als wij een vervanger hadden en een goede compensatie. Dat is nu het geval."

Excelsior trok deze transferperiode al een andere middenvelder aan in Feyenoorder Wouter Burger. Hij wordt voor een half jaar gehuurd.

Huren

De transfersom van Fortes is niet dusdanig hoog dat er direct een vervanger gehaald kan worden. Noodzakelijk is dat ook niet. "Maar we kijken wel of er nog iets mogelijk is. Dan moet je het meer zoeken in een huurspeler."