Bij een steekpartij aan de Boezemstraat in Ridderkerk is zondagmiddag een man lichtgewond geraakt. Even later werd een verdachte aangehouden.

De steekpartij was in een woning. Er ging een ruzie aan vooraf. De politie meldt dat de gewonde man zelf naar het ziekenhuis is gegaan.

De verdachte was niet meer in de woning toen de politie arriveerde, maar hij kon later worden aangehouden.