Twee drugscriminelen opgepakt die nog jaren de cel in moeten

Zaterdagavond hielden agenten in IJsselmonde een 55-jarige Rotterdammer aan die nog 2380 dagen de cel in moet. Dat is ongeveer zes en een half jaar. De politie meldt dat hij in een drugszaak is veroordeeld.

De ochtend erna was het weer raak: toen werd in Feijenoord een 45-jarige man aangehouden die nog 1074 dagen moet zitten. Dat is ruim twee en een half jaar. Ook hij werd veroordeeld in verband met drugs.

Hoe de politie de twee mannen op het spoor kwam, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de twee zaken met elkaar te maken hebben.