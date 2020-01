Het weer vandaag: wisselvallig en daarna zachter

Vandaag is het overwegend bewolkt en valt er plaatselijk een bui. Het wordt 9 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

In de loop van de avond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over onze regio. Het kwik komt niet lager uit dan 5 of 6 graden. De zuidenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig. Later in de nacht ruimt de wind naar het zuidwesten.

Morgen is er veel bewolking met soms wat zon en enkele buien met kans op onweer en hagel. In de loop van de middag wordt het droger. Het wordt maximaal 6 graden. De westenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten

Woensdag zorgt een rug van hogedruk tijdelijk voor een weersverbetering met af en toe zon. Vanaf donderdag is het dan wisselvallig met elke dag wel regen of buien.

Het wordt zachter met temperaturen oplopend naar 11 graden op zaterdag. Tot nachtvorst gaat het deze week niet komen.