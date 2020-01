Rob Jacobs te gast in FC Rijnmond

Oud-trainer Rob Jacobs is maandag onze gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met hem spreken we over de opmars van Feyenoord onder leiding van Dick Advocaat.

Feyenoord is sinds de aanstelling van Advocaat gestegen van plek 12 op de ranglijst naar plek 3. Na de uitslagen van afgelopen weekend is de achterstand op nummer 2 AZ nog maar 7 punten en koploper Ajax staat 10 punten voor. Wat is er nog mogelijk in het restant van dit seizoen?

We spreken ook, zoals elke week, uitgebreid over Sparta. Dat speelde met 1-1 gelijk tegen Fortuna. Verzuimt Sparta daarmee uit te lopen op een concurrent? Of behoudt het de prima voorsprong op de onderste ploegen? Je ziet vanmiddag hoe de mannen aan tafel er over denken, want naast Rob Jacobs zitten ook Sinclair Bischop en Emile Schelvis aan tafel.

FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.