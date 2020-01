Bewoners vrezen sloop historisch pand Kralingse Plas

Het gebouw is ooit geschonken door de heer Burger, een Rotterdamse weldoener. Een van de voorwaarden was dat het pand een maatschappelijke functie zou houden.

Na dienst te hebben gedaan als jeugdgevangenis en opvanghuis voor vrouwen, staat het nu al geruime tijd leeg. Pas besloot de Rijksoverheid het pand in de verkoop te doen.

"Daarop hebben ze gemeld dat de bestemming van dit gebouw in overeenstemming met de gemeente waarschijnlijk zal worden omgezet van maatschappelijk naar wonen. En dat strookt niet met de erfdienstbaarheid die erop rust", zegt bewoner Dick van Sikkelerus maandag op Radio Rijnmond.

Die erfdienstbaarheid is beschreven in de akte van uitgifte uit 1939. Er staat in dat het gebruik van terrein en opstallen in overeenstemming moet zijn met de doelen van een voormalige stichting van Burger.

"De gemeente moet gewoon zo fatsoenlijk zijn om de erfdienstbaarheid die ze hebben afgesproken toen ze het van de heer Burger hebben geërfd nu na te leven." De gemeenteraad moet nog beslissen over de eventuele verandering van de bestemming.