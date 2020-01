'Dood Orlando blijft vermoedelijk raadsel'

Het Openbaar Ministerie heeft niet kunnen achterhalen hoe Orlando in februari vorig jaar in het water is beland in de Haagse wijk Ypenburg. Ook de rol van de verdachte, die inmiddels van Den Haag naar Brabant is verhuisd blijft onduidelijk, zegt justitie.

Het enige dat justitie denkt te kunnen bewijzen is dat de verdachte Orlando in het water heeft laten liggen, terwijl hij zou hebben geweten dat de jongen in nood verkeerde. De man belde ook niet met 112. De zaak komt vermoedelijk in mei of juni inhoudelijk voor de rechter.