Toornstra en Karsdorp over uitspelen van Fortuna-Feyenoord: 'Nog nooit meegemaakt'

Wij vroegen de Feyenoorders hoe je jezelf voorbereid op zo'n duel, dat al voor een flink deel gespeeld is. "Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt," vertelt Jens Toornstra. "We zien het als een normale wedstrijd, die alleen wat korter duurt."

Rick Karsdorp dacht ook dat dit iets nieuws was, maar bedenkt zich later: "In de A1 heb ik het ook een keer meegemaakt, tegen Ajax. Toen moesten we terug voor 40 minuten." Het is voor hem kraakhelder was er dinsdag moet gebeuren. "Wij moeten nu binnen het half uur één keer scoren en dan zijn we door. Als we, net als de tweede helft in Almelo, de mouwen opstropen en gas geven, dan ziet het er gunstig uit."