Vuurwerkslachtoffer Sem (15): 'Ik kan er niet meer naar kijken'

Sem had die avond illegaal vuurwerk. Hij had het in zijn hand, toen het ontplofte. Sem droeg geen vuurwerkbril, al had die bril de schade kunnen verergeren. "Door de impact van het vuurwerk had het glas naar binnen kunnen schieten", legt hij uit.

"Ik heb twee operaties achter de rug", vertelt de geschrokken Sem. "Alleen mijn iris en lens in mijn oog zijn beschadigd. Ze kunnen niet worden vervangen, maar dat is niet het ergste. Ik moet ongeveer 2,5 maand herstellen."

Een aantal weken na het vuurwerkincident functioneert Sem een stuk minder goed. "Mijn conditie is enorm achteruit gegaan. In het begin kon ik alleen maar liggen. Als ik naar het winkelcentrum ging, viel ik vanwege de drukte bijna flauw." Ook heeft Sem moeite om naar school te gaan.

Vuurwerkverbod

Oogarts Tjeerd de Faber nam Sem in het Oogziekenhuis op. De Faber is al langer een voorstander van een vuurwerkverbod, waar donderdag in de Rotterdamse gemeenteraad over wordt gesproken.



"Ik heb goede hoop dat, nu je ook ziet dat op landelijke schaal aan een verbod op consumentenvuurwerk wordt gedacht, de Rotterdamse gemeenteraad progressief zal zijn en zal stemmen voor een algeheel vuurwerkverbod", verwacht De Faber.

De oogarts vindt het vuurwerk bij de Erasmusbrug prachtig. "Het is één van de mooiste dingen dat de ogen kunnen zien. Maar dat wordt wél afgestoken door professionals. Bij consumenten zie je vaak dat zij vuurwerk afsteken en dat dit het laatste is wat de ogen zien. Dat kan niet de bedoeling van een feestje zijn."

Slim

Sem is na het vuurwerkincident nu ook voor een vuurwerkverbod. Hij denkt dat dit idee een kans van slagen heeft. "Ik denk dat het slim is dat alleen professionals dat afsteken."

Hij is inmiddels wel klaar met vuurwerk. "Ik kan er niet echt meer naar kijken. Vuurwerk is over nu."