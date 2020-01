Hondenuurtje tijdens jaarwisseling in Alblasserdam geen succes

Het was de bedoeling dat Alblasserdammers tussen 22:00 en 23:00 uur nog even hun honden konden uitlaten voor het rond middernacht helemaal los zou gaan. Maar uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen er gebruik van hebben gemaakt.

Ook zeggen bewoners dat ze weinig van het vuurwerkvrije uurtje hebben gemerkt. Sommigen zeggen dat het iets stiller was, noteert de gemeente. Maar anderen vertellen dat ze veel knallen hebben gehoord waar hun huisdieren last van hadden.

Ook nieuw in Alblasserdam was een kinderuurtje. Ouders konden met hun kinderen tussen 18:00 en 19:00 uur vuurwerk afsteken. De gemeente had daar vier plekken voor aangewezen. Maar ook hier was weinig animo voor, concludeert de gemeente.

Het vuurwerk in Alblasserdam heeft voor zo'n 8250 euro schade aangericht. Vooral straatmeubilair en borden moesten het ontgelden. Alblasserdam probeert de schade te verhalen op de daders.